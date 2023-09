Bientôt une nouvelle chambre d’hôtes à Buvrinnes : “les gens ne se rendent pas compte du potentiel touristique de la région”

D’ici quelques jours, une nouvelle chambre d’hôtes verra le jour dans la luxuriante campagne buvrinnoise. Une chambre d’hôtes aménagée par Michèle Cuvelier, une enseignante à la retraite qui a transformé une partie de sa ferme dans le but d’accueillir des visiteurs. “Ce n’est certainement pas pour l’argent en tout cas car en recevant quelques visiteurs par mois, il me faudra plusieurs années pour rentrer dans mes frais”, nous explique la Buvrinnoise. “Lorsque nous partons en vacances ou pour quelques jours, nous privilégions toujours des maisons ou des chambres d’hôtes. C’est plus confortable et plus convivial qu’une chambre d’hôtel et c’est quelque chose que nous avons toujours voulu faire sans en avoir la possibilité ; ici, nous avons acheté une ferme il y a un an et la possibilité de faire une chambre d’hôtes s’est présentée.”