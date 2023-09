Face à la pénurie de personnel, l’entreprise louviéroise Au Coin du Feu développe sa propre académie de formations et recrute partout en Wallonie

À l’image de la société binchoise Wanty, ACDF collaborera avec le Forem pour développer une véritable académie de formation en interne. “Nous sommes convaincus que chaque parcours professionnel et chaque compétence peuvent être valorisés pour contribuer à la réussite collective”, déclare Gaël Drappa, en charge de la gestion et du développement de la société. “Nous formons nos collaborateurs de demain et continuons à former l’ensemble de nos équipes de manière continue afin de répondre aux exigences de notre secteur sans cesse en développement. Nous croyons fermement à la transmission des connaissances et du savoir-faire. Nous avons la chance de compter de nombreuses personnes d’expérience qui ne demandent qu’à accueillir des personnes désireuses d’apprendre à leurs côtés.”

Nombreux profils

Afin d’étendre son rayonnement et de répondre toujours mieux aux besoins de sa clientèle, l’entreprise est à la recherche de nombreux profils et mise fortement sur le développement de sa formation via l’ACDF Academy en interne et via des collaborations étroites avec le Forem. “Nous proposons des formations en interne ultra-efficaces qui font la force de notre équipe”, a communiqué la société. “Le succès de l’entreprise repose sur la qualité et le savoir-faire de ses collaborateurs. C’est pourquoi des formations sur mesure, adaptées à chaque fonction au sein de notre entreprise ont vu le jour.”

Ouvrier, employé, vendeur ou que vous possédiez d’autres compétences spécifiques, les possibilités d’embauche sont réelles et nombreuses. “La société s’engage à déceler en chaque collaborateur ce qui fera sa force et son unicité au sein de l’entreprise.

Pour postuler, rendez-vous sur le site Internet d’Au Coin du Feu ou contactez-les sur job@acdf.be.