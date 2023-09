John Louagie (LB) démissionne de son poste de conseiller communal un an à peine après avoir prêté serment

Il y a un an, John Louagie, ancien conseiller du CPAS qui s’était présenté sur la liste de la bourgmestre Bénédicte Poll lors des élections de 2018, prêtait serment en tant que conseiller communal à Seneffe. Presque un an jour pour jour après, le Seneffois est contraint de mettre un terme à son mandat. La raison est toute simple. Il n’est plus domicilié sur l’entité seneffoise. “Suite à une rupture, survenue l’année dernière, je me suis retrouvé seul”, explique le futur ex-conseiller communal qui sera officiellement démis de ses fonctions ce lundi lors de la prochaine séance du conseil communal. “J’ai ensuite retrouvé une compagne mais qui réside dans une autre commune. Ma situation ne me permettait plus d’habiter à Seneffe donc c’est avec regret que je suis contraint de quitter mes fonctions.”