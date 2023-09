Le centre de la Gravure participera aussi aux Fêtes de Wallonie à La Louvière

Ce week-end sera festif à plus d’un titre à La Louvière avec la tenue des fêtes de Wallonie, probablement un des événements les plus importants de l’année avec la présence notamment de Machiavel Hatik ou encore Daddy K en concert. Mais avant toute chose, l’événement sert à mettre en avant la langue wallonne. Si les Scriveus du Centre seront bien entendu au taquet tout le week-end pour promouvoir le Wallon avec des visites guidées spécifiques, des concerts etc..., le Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée ne sera pas en reste.