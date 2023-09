Mons : un automobiliste contrôlé deux fois en deux jours sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants

Le lendemain, dimanche dix septembre, un peu avant trois heures du matin, l’équipe du GASP venue en renfort la veille, constate que ce même conducteur est au volant de son véhicule dans le centre de Mons. À nouveau, ce conducteur est sous l’emprise de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants. Son véhicule a dès lors été immobilisé sur ordre du Parquet et plusieurs procès-verbaux ont été rédigés à son encontre par les services de police. “Les différents services de la Zone de Police Mons-Quévy mènent un travail préventif et proactif dans des domaines variés ainsi qu’une présence et une visibilité accrues pour offrir plus de sécurité aux citoyens”, a communiqué la police.