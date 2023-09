Bagarre entre un routier et un automobiliste à Hennuyères, le routier exhibe un couteau

Hassan se rend compte qu’on essaye d’ouvrir la portière de son véhicule. L’automobiliste veut en découdre “Pour me défendre, j’ai essayé de pousser avec ma main sur son visage, et ses lunettes sont tombées. J’ai pris le couteau qui se trouvait sous mon siège pour me défendre, car il était armé d’un bâton. C’est un couteau que j’utilise pour manger durant mes voyages”, raconte le prévenu.

Procédure accélérée

Pour le ministère public, les préventions sont établies et une probation s’impose afin que le routier puisse apprendre à canaliser son agressivité.

Me Turk, pour la défense, regrette la procédure accélérée. “Nous n’avons pas été au fond des choses dans ce dossier. Ainsi, un homme est venu les séparer et il n’a même pas été entendu dans le cadre de cette affaire”. Il s’agirait d’un employé de l’entreprise où le routier devait se rendre. “Nous avons deux versions opposées. Je plaide l’acquittement sur base de la légitime défense”, poursuit l’avocat qui doute de la version livrée par la victime. Ce dernier précise que le couteau avait un bout arrondi, et non piquant.

Il ne parle pas français

Le substitut du procureur du roi s’oppose à la légitime défense et s’insurge contre le prévenu “qui vit en Belgique et ne parle aucune des trois langues nationales”. On suppose qu’il ne chante pas non plus l’hymne national dans les trois langues.

L’avocat de la défense lance une réplique cinglante. “Mais il a le mérite d’avoir toujours travaillé depuis son arrivée, ce qui n’est pas forcément le cas pour des gens qui maîtrisent au moins une langue nationale”. Hasan n’a jamais chômé un seul jour et son casier judiciaire est vierge. Il veut le garder dans cet état pour rouler avec son camion sur toutes les routes d’Europe.

Jugement mi-octobre.