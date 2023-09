L’asbl Les amis des animaux n’organisera pas le premier salon du bien-être animal à Manage à cause… de l’euthanasie d’Iron

Visiblement, il n’y a pas qu’à la SPA de La Louvière que la pilule n’est pas passée. En effet, l’asbl qui devait normalement organiser le premier salon du bien-être animal à Manage le 15 octobre prochain a décidé d’annuler l’événement à cause de la situation d’Iron. “Nous refusons de participer à une telle mascarade”, a communiqué l’asbl Les Amis des Animaux sur sa page Facebook. “Le destin d’Iron est inacceptable et nous broie le cœur. L’échevin du bien-être animal de Manage, M. David Gelay, est également l’avocat de la personne qui a obtenu l’euthanasie de ce pauvre chien. À la veille des élections de 2024, il était prévu que M. Gelay ait une tribune pour vanter ses mérites d’échevin. Nous ne voyons pas ce dont il peut se vanter, si ce n’est d’avoir obtenu la mort du pauvre Iron. En soutien à Iron, nous n’organiserons pas le salon du bien-être animal de Manage afin de ne pas populariser un homme complice d’une injustice, d’une tragédie, d’une mort.”

Une convention signée

À nos confrères de Sudinfo, David Gelay a confié sa surprise devant une telle décision : “Nous avions signé des conventions avec Les Amis des Animaux pour mettre des choses en place. Une relation de confiance était organisée avec les services. Et on nous dit aujourd’hui, de but en blanc, que compte tenu du fait que je suis l’échevin du bien-être animal, l’association ne participera plus aux activités du bien-être animal et notamment le salon. Cette attitude rompt le dialogue et va finalement aller contre l’intérêt du bien-être animal. J’en prends acte et je le déplore. J’en suis triste et affecté. Cette affaire judiciaire s’est déroulée à un tout autre endroit et tout autre moment, sinon que c’est la même personne qui a défendu. Mais moi, j’ai défendu quelqu’un. Je n’ai pas demandé l’euthanasie pour Iron. Il y a un vrai amalgame.”