Le parc de la Louve à Saint-Vaast sera fermé pendant une semaine : "Les sentiers en tarmac seront réhabilités"

Tous les jours, ils sont nombreux les joggeurs, familles et autres promeneurs à se balader dans le parc de la Louve à Saint-Vaast. Un parc dont les 1800 mètres de sentiers praticables demandaient un sérieux entretien. Plutôt que de fermer une à une les différentes sections, le service Travaux de la Ville a pris la décision de fermer le parc dans son entièreté et ce pendant une semaine complète pour remettre en ordre les sentiers en tarmac que comporte le site. "Il y a énormément de joggeurs qui y vont tous les jours et ces derniers mois, nous avons reçu beaucoup de retours comme quoi les sentiers en tarmac devenaient dangereux", nous a explique Toni Gava, échevin des Espaces Publics. "De nombreuses ornières et autres nids de poule s'étaient formés au fil des années et il fallait faire quelque chose. Il y a un club de jogging qui a ses locaux dans le parc et ils étaient demandeurs d'une remise en ordre."