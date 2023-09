Tremblement de terre au Maroc : énormément de dons collectés à Soignies “mon appartement est rempli de dons de vêtements”

Aziza Laaidi multiplie donc les initiatives pour aider au mieux les nombreux sinistrés des tremblements de terre au Maroc. “J’ai trouvé une asbl à Bruxelles qui acheminera des vêtements chauds vers le Maroc. Nous allons donc trier nos dons afin de leur fournir écharpes, pulls et autres vestes d’hiver. De nombreux bénévoles se sont d’ailleurs proposés pour m’aider à trier les vêtements ce mardi. Dans le même temps, je collabore également avec la Croix-Rouge pour acheminer d’autres dons vers le Maroc”, confie Aziza Laaidi.

En plus de bénéficier l’aide d’autres associations, Aziza Laaidi veut également agir via sa propre association. “Je possède une asbl que j’aurais voulu mettre à profit pour acheminer des vêtements par mes propres moyens jusqu’au Maroc. J’ai contacté le consulat marocain en ce sens. Je ne dispose cependant pas encore de documents officiels permettant de m’y rendre. D’autres démarches seront donc entreprises auprès du consulat pour remédier à cela. En attendant, je collabore donc avec d’autres associations. Beaucoup proposent leur aide mais je veille à en choisir des fiables qui achemineront bien tous les donc vers les personnes sinistrées”, ajoute Aziza Laaidi.

La région mobilisée

Le travail d’Aziza ne serait évidemment rien sans la générosité de la région. Les dons affluent en effet de toute part, preuve du soutien qu’offre la région aux sinistrés. “J’ai un appartement rempli de dons. Les citoyens se montrent vraiment solidaires qu’ils soient Marocains ou Belges. J’avais peur que les dons ne soient pas qualitatifs et que certains vêtements doivent donc être jetés. Ce n’est finalement pas le cas, je suis vraiment agréablement surprise”, poursuit Aziza Laaidi.

La mosquée de Soignies “Apprenons Ensemble” se mobilise également en proposant à ses membres de faire un don d’argent aux sinistrés. La Ville de Soignies est également présente aux côtés du peuple marocain. “Un puissant tremblement de terre d’une magnitude 6.8 sur l’échelle de Richter a frappé le sud-ouest du Maroc dans la soirée du vendredi 8 septembre 2023. Les secousses ont causé de nombreux dégâts et le nombre de morts a déjà dépassé les 2.900 personnes. Face à cette urgence, de nombreuses organisations humanitaires – dont certaines organisations membres du Consortium 12-12 – ont immédiatement commencé à évaluer les besoins et leur capacité de réponse. La Ville et le CPAS de Soignies sont de tout cœur avec les victimes et les familles des victimes…”, explique la Ville de Soignies.

Après les aides aux Ukrainiens, la solidarité ne s’est donc pas estompée pour désormais profiter aux sinistrés des tremblements de terre au Maroc.