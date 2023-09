Axel Bauer en concert à Soignies le 6 octobre prochain

À la suite de la sortie de Radio Londres, son 7ème album, Axel Bauer reprend la route pour une tournée qui le mènera de Lyon à Rennes, de Lausanne à Paris en passant par… Soignies ! “Son dernier opus se caractérise par des guitares explosives, des rythmes énergisants, un rock hypnotique et un lyrisme tranché. Il s’agit d’une évocation de la Résistance, un hommage à son père, animateur à Radio Londres, ainsi qu’à la résistance mondiale à l’épidémie. Il rend hommage à un esprit de résistance historique, le transposant dans notre monde contemporain avec conviction et humilité combinées. Cette suite harmonieuse de chansons brûlantes, nourries d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes, taillées dans le roc (k) d’une sensibilité à fleur de peau, permet à Axel Bauer d’exprimer toute la palette de ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité et le guitariste surdoué. Ses chansons sont taillées sur mesure, avec une instrumentation et une interprétation qui reflètent sa vie de funambule : chaleureuses et authentiques”, indique le Centre culturel de Soignies.

Pour venir découvrir le nouvel album d’Axel Bauer, c’est donc au centre culturel de Soignies que cela se passe. Les tickets sont d’ores et déjà vendus au prix de 39 euros pour les adultes et 35 pour les étudiants. Ils sont disponibles au sein du centre culturel de Soignies. À noter que le centre culturel de Braine-le-Comte œuvre également dans l’organisation de ce concert. Le rendez-vous est donc donné au 6 octobre prochain.