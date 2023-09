Deux heures de parking gratuit: la nouvelle politique de stationnement à La Louvière ne fait toujours pas l'unanimité

Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière.

Presque cinq mois plus tard, l'objectif semble atteint pour Jacques Gobert (PS). "Le système a fait sa maladie et a connu un départ difficile", reconnaît le bourgmestre. "Mais nous avons ajusté le coup lors du dernier conseil communal."

À lire aussi

Maladie de jeunesse

Zones mal signalées, informatique défaillante, amendes injustifiées, les premières semaines ont été difficiles. "Aujourd'hui, commerçants et automobilistes commencent à comprendre le schéma et s'adaptent au nouveau système. J'ai l'impression de voir de plus en plus souvent des places libres en centre-ville ce qui prouve une meilleure rotation. De plus, le nombre de plaintes qui arrivent sur mon bureau a fort diminué ce qui est plutôt bon signe. L'objectif était de rendre gratuit le parking, de redynamiser le commerce et de diminuer les voitures-tampons et cela avance bien."

Nancy Castillo. ©Facebook/ Écolo La Louvière

guillement Selon moi la solution qui a été choisie a été trop précipitée

Un avis qui n'est pas forcément partagé ni par l'opposition ni... par sa propre collègue échevine de la Mobilité. "Selon moi la solution qui a été choisie a été trop précipitée", nous a confié Nancy Castillo (ECOLO). "Nous avions un très bon système de place shop&go qui aurait mérité d'être développé. De plus, les gens avaient enfin commencé à payer pour leur stationnement et là, on est revenu en arrière. Aujourd'hui, que fait un automobiliste qui veut rester stationné dans la centre-ville ? Il bouge sa voiture toutes les deux heures de manière à éviter l'amende ce qui génère un trafic supplémentaire. La solution aurait dû être d'étendre la zone bleue autour d'une zone payante."

À lire aussi

Du côté des commerçants, on pointe un effet pervers des deux heures de parking offertes. "Les commerçants ou leurs employés, au lieu de payer un abonnement dans un parking payant, se garent en rue et... prennent la place de leurs clients ou ceux des autres", dénonce Medhi Mrakha, président de l'association de commerçants. "La gratuité est une bonne chose, on la réclamait depuis longtemps mais il y a encore du travail..."