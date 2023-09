”L’œil du cerf”, une fable poétique créée à Central : “c'est un spectacle qui invite les spectateurs à explorer les paysages de leur enfance"

Pour les aider dans leur quête, mais aussi pour guider le spectateur, des bandes-son apparaîtront régulièrement durant le spectacle. “Durant un an, nous avons récolté des témoignages et les avons interrogés sur leur rapport avec ces fameux paysages de leur enfance. On est tout le temps entouré de paysages sauf qu’on est un peu coupé d’eux. Mais quand on interroge les gens, tout le monde nous dit que ces paysages ont eu une importance énorme dans leur vie et les ont marqués très longtemps. Mais qu’est-ce qui fait qu’à un moment donné, on se coupe de ce dialogue avec les paysages et des êtres vivants qui les peuplent ? L’histoire parle de cette recherche, de cette reconnexion avec les êtres vivants qui peuplent ces paysages.”

Aurélien Dony et Charly Simon représente une nouvelle génération multifacette de poètes, comédiens et metteurs en scène. Leur première création « A-vide » avait chaleureusement été accueilli par la presse et nommé aux prix Maeterlinck de la critique belge dans la catégorie « Découvertes » en juin 2022.

La première du spectacle se tiendra à La Louvière le 20 octobre prochain et deux autres dates seront aussi prévues les 21 et 22 octobre. Informations et réservations sur le site de Central.