Le village de Strépy-Bracquegnies remporte la deuxième édition de la Tournée Générale

Au coude à coude pratiquement depuis le début de l’aventure, les villages de Strépy-Bracquegnies et de Besonrieux se sont livrés une bataille sans merci mais au final, ce sont les premiers nommés qui sont repartis avec le trophée détenu depuis la première édition par Saint-Vaast ; “Ce projet avait pour but au départ de renforcer les liens entre les habitants de La Louvière et je pense qu’on peut dire que cela fonctionne vu l’engouement que, une fois de plus, l’événement a suscité”, nous explique Noémie Nanni, échevine de la Participation citoyenne. “Les différents participants étaient présents tous les jours et un grand esprit participatif régnait en permanence dans l’air. Les gens qui ne voulaient pas participer aux “grands jeux” pouvaient néanmoins s’amuser dans les différents stands qui étaient installés autour de l’événement principal.”

Le trophée va déménager

D’ici quelques mois, le trophée en forme de lune, placé sur le parvis de l’église de Saint-Vaast, va donc trouver un nouvel emplacement. “On n’a pas encore réfléchi à l’endroit où il sera placé vu qu’on n’était pas encore certain des résultats. Seule certitude, il sera placé à un endroit symbolique du village.”

Durant l’été prochain, l’événement fera son grand retour. “Vu le succès des deux premières éditions, il est évident qu’une troisième verra le jour. Il faudra qu’on se mette à table avec toutes les associations et autres intervenants pour mettre cela en place et voir comment les choses peuvent encore évoluer. Car un événement qui ne se remet pas en question est un événement qui s’éteint. Il est important aussi que les participants ne se lassent pas.”

Rendez-vous donc l’année prochaine pour d’autres aventures !