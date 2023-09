Un nouveau subside dans le viseur de la commune d’Ecaussinnes pour la rénovation de son hall polyvalent

C’est un projet à près de trois millions d’euros que s’apprêtent à soumettre les autorités écaussinnoises à Infrasports. “Après avoir vu notre demande de subvention être refusée dans le cadre de l’appel à projets de la Région wallonne pour la rénovation énergétique des bâtiments, nous avons décidé de recourir à la filière classique pour obtenir une subvention. Nous soumettrons donc notre dossier à Infrasports. Si nous sommes retenus, 50 à 70 % du coût total des travaux pourraient être pris en charge par le subside”, indique Julien Sluys, échevin des Sports à Ecaussinnes (Ecolo).

L’étude de faisabilité réalisée par Igretec lors de la première demande de subsides constituera une nouvelle fois la base du dossier qui sera soumis à Infrasports. Plus la commune respectera de critères, plus le montant de la subvention sera important. “Avec l’augmentation des prix, notre projet s’élèvera désormais à trois millions d’euros. Pour prendre en charge ces coûts, nous espérons pouvoir être subventionnés à hauteur de 60 %. Il est en effet difficile de prétendre à plus tant les critères à respecter sont nombreux”, poursuit Julien Sluys.

Un montant important qui ne permettra pas uniquement la rénovation énergétique du hall polyvalent. La commune en profite en effet pour remettre aux normes les vestiaires et les sanitaires. La buvette devrait quant à elle être surélevé pour gagner de la place. “Le site n’étant pas extensible, nous allons jouer sur la hauteur. Cela nous permettra de gagner un étage où l’on pourrait construire deux salles supplémentaires. Ces salles permettront de répondre aux demandes d’accueil toujours plus nombreuses de clubs sportifs de l’entité”, conclut Julien Sluys.

Deux vestiaires, un endroit de stockage et des sanitaires supplémentaires sont également prévus. Un projet colossal donc sur lequel la commune espère avoir un retour du ministre avant la fin d’année.