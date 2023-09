Convention établie entre la commune d’Ecaussinnes et son CPAS pour la gestion des cinq logements de l’Espace Philomène

La commune met ainsi à disposition du CPAS à titre gratuit cinq logements de transit neufs situés à l’Espace Philomène. Le bien est destiné à servir de logements de transit. Le CPAS devra maintenir le bien en bon état d’entretien et effectuer à ses frais toutes les réparations nécessaires, non compris les grosses réparations. Il est également tenu de veiller à ce que les occupants des logements de transit jouissent des lieux en personne prudente et raisonnable. Les occupants des logements de transit disposeront aussi d’emplacements de parking limités.

Pour rappel, des subsides à hauteur d’1,2 million d’euros avaient permis de mener à bien ces colossaux travaux. Aujourd’hui, l’espace Philomène abrite la bibliothèque communale – l’ancienne étant exiguë et inaccessible aux personnes à mobilité réduite – et une ludothèque ainsi que cinq logements de transit. Il a tout de suite été question d’une convention avec le CPAS pour la gestion de ses logements. Ils pourront être occupés pour une période d’un an maximum, le temps de permettre aux personnes accueillies de se retourner ou de retourner vers le circuit classique de location de logements.