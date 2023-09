Jonathan s’énerve devant le commissariat de police de La Louvière, parce que son ex-femme est auditionnée avant lui. Il sort un cutter !

Le 13 mai, la police intervient parce que le couple séparé se chamaille au sujet de la garde des enfants. Les parents s’insultent et, de rage, Jonathan porte des coups sur la carrosserie de la voiture de madame. Une bagarre éclate et la police est appelée à intervenir.

Les anciens conjoints sont emmenés au poste de police. Pour éviter tout nouvel incident, les policiers décident de les auditionner séparément. Ils prennent la déposition de madame en premier. Jonathan, pas très galant, refuse d’attendre devant le commissariat. Il commence à faire du grabuge et attire l’attention d’une équipe de police qui revient de patrouille.

La procédure

Ceux-ci tentent de lui expliquer, calmement, que c’est la procédure et qu’il sera entendu dans la foulée, mais Jonathan refuse d’entendre. Il se montre agressif et impoli et se fait rappeler à l’ordre par des policiers. D’autres policiers sortent du commissariat et se font injurier à leur tour, et notamment une jeune inspectrice traitée de “conne”.

Tout à coup, un policier constate que Jonathan met la main à la poche et il en sort un cutter. Les policiers se jettent sur lui pour le calmer et l’envoyer au cachot. Plus tard, il avouera avoir… manqué de tact ! Une peine de travail est proposée par le ministère public.

La défense propose une suspension simple du prononcé de la condamnation. Après avoir visionné les images enregistrées par une caméra placée devant le commissariat, l’avocat relativise les faits. Ce soir-là, Jonathan avait bu plusieurs bières et, quand il a bu, il s’énerve facilement.