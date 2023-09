Le conseil communal louviérois ratifie la convention avec la RAAL concernant le nouveau stade

”Principal point de la convention, le fait que la Ville prenne à sa charge les aménagements et le parking autour du stade pour un million d’euros”, a rappelé l’échevine Emmanuelle Lelong en séance. “Suite à la réussite des négociations entre les deux parties, la clause Orban est également respectée et le club de la RAAL pourra partager son terrain avec différents clubs selon la division dans laquelle il évolue et surtout en prenant compte d’une grille tarifaire qui a été clairement établie. La Ville pourra en outre bénéficier des infrastructures gratuitement à raison de trois événements sportifs par an. Le parking qui sera réalisé comportera 150 places qui pourront être occupées par tout un chacun la journée sauf les jours de match où il sera réservé au club.”

Pour l’opposition, qui se réjouit dans son ensemble qu’une solution ait pu être trouvée, quelques questions subsistaient tout de même.

Xavier Papier (Plus), par exemple, saluait l’accord trouvé : “Nous sommes heureux que la Ville ait changé son fusil d’épaule concernant l’investissement dans les aménagements même si 150 places de parking, c’est un peu léger pour un stade de 8 000 places. Quid aussi du fait que le club ne puisse pas, c’est indiqué dans la convention, demander de subsides Infrasport pour la construction de son stade ?”

Assez de places de parking

Pour Jacques Gobert, “Il y a assez de places de parking dans les alentours du stade d’autant plus qu’a priori, la RAAL ait obtenu un accord avec l’hôpital tout proche pour que les supporters puissent occuper leur parking les jours de match. Concernant les subsides Infrasport, clairement, nous voulons nous réserver la priorité de ces subsides pour aménager le stade actuel en centre d’athlétisme. Il est arrivé dernièrement, lorsqu’on a voulu susciter des subsides pour l’aménagement des infrastructures du club de Maurage, qu’on nous les refuse car la RAAL en avait déjà demandé pour son centre d’entraînement. Nous ne voulons pas avoir la même blague.”

De son côté, Antoine Hermant réclamait des espaces verts pour l’aménagement des abords du stade. “Pourquoi est-ce que la Ville doit participer aux frais énergétiques du stade qui sont à concurrence de 65 000 euros par an ?”, s’est aussi demandé le conseiller PTB.

Concernant les espaces verts, le projet d’un parc au coin du boulevard du Tivoli et de l’avenue Saint-Maur des Fossés devrait satisfaire les joggeurs. “Pour les frais énergétiques, il s’agit d’un simple devoir d’équité car nous participons aux frais énergétiques de tous les clubs de l’entité.”

Le permis est à présent en cours d’instruction et la balle est désormais dans le camp du Fonctionnaire Délégué de la Région Wallonne, qui doit maintenant marquer son accord.