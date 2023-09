L’entretien du cimetière d’Ecaussinnes-Lalaing, objet d’une interpellation citoyenne : “nous disposons d’un plan de gestion et de verdurisation”

”Je me rends régulièrement au cimetière d’Ecaussinnes-Lalaing et y constate avec grande tristesse que les lieux ne sont pas entretenus. Après avoir envoyé un courrier signalant cette problématique, la commune s’est rendue sur place afin de le nettoyer. À l’heure d’aujourd’hui, je constate que les lieux restent propres mais je me demande quand même pourquoi il faut une question citoyenne pour que les choses bougent. Dans d’autres cimetières, comme à Mignault et au Roeulx, les familles des défunts ne rencontrent pas ce problème. Je sais que les communes ne sont pas autorisées à utiliser des insecticides mais quand je vois que certaines communes arrivent à maintenir leurs cimetières propres tout au long de l’année, je me demande s’il ne serait pas possible également de le faire dans le cimetière de l’église Sainte-Aldegonde. Je voudrais que les personnes décédées qui y ont été enterrées aient davantage de respect”, interpelle Doris Weber, visiblement émue.

Une nouvelle législation qui complique les entretiens

Des entretiens qui deviennent de plus en plus compliqués depuis que les communes ne sont plus autorisées à utiliser des pesticides. “Si cette mesure est bénéfique pour l’environnement, elle est néanmoins lourde en termes de charge de travail pour les ouvriers communaux. Auparavant, il suffisait d’une semaine de pulvérisation deux fois par an pour ensuite n’avoir plus qu’à faire quelques petits entretiens ponctuels. La charge de travail est désormais dix fois plus importante. Ce changement de législation nous oblige donc à modifier notre gestion des espaces publics afin de rendre la charge de travail soutenable pour le personnel communal”, répond Philippe Dumortier, échevin des Cimetières à Ecaussinnes (VE).

Les cimetières sont dès lors soumis à un plan de gestion et d’entretien avec un phasage par étapes afin de pouvoir avoir un entretien correct de ces derniers. Une équipe de trois fossoyeurs travaille également à temps plein dans le même but. Elle est d’ailleurs régulièrement aidée par des équipes des espaces verts qui permettent un entretien plus en profondeur aux périodes dites critiques. Des investissements ont également été consentis pour l’achat de matériel.

Plusieurs plans d’action mis en place

”Un plan de végétalisation de tous nos cimetières a été élaboré afin de diminuer cette charge d’entretien tout en favorisant le développement de la biodiversité. Cette verdurisation concernera toutes les allées et les carrés de pleine terre. Le cimetière d’Ecaussinnes-Lalaing était le premier à bénéficier de ce nouveau plan de végétalisation. Il nous a permis de réaliser toute une série de tests qui n’ont pas tous été fructueux mais bien utiles pour la suite. Nous avons notamment dû faire face à un échec cuisant suite à un épisode caniculaire assez important et long. Les mauvaises herbes ont cependant bien mieux tenu. Cette situation a bien évidemment été rétablie depuis lors”, conclut Philippe Dumortier qui rappelle que les fossoyeurs n’attendent pas l’intervention de citoyens pour agir.