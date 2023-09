Pascal, marginal à Soignies, demande au tribunal le huis clos… car il serait agent du FBI sous le nom de code Spirou

Durant plusieurs semaines, une bande de marginaux a semé la terreur à Soignies, cambriolant dans des habitations et des voitures. Mercredi, ces trois hommes ont comparu devant le tribunal correctionnel. Il s’agit de deux jeunes hommes et d’un plus vieux, lequel a vraiment l’allure d’un marginal avec sa barbe mal taillée et ses longs cheveux gras.