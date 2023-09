Coup de gueule des riverains d’un projet de 34 maisons unifamiliales à Ressaix : “Nous tenons à notre poumon vert”

Il est en effet question de construire pas moins de 34 maison unifamiliales sur un terrain de 1,14 hectare. “C’est beaucoup trop par rapport à la surface selon nous. Ce d’autant plus qu’il s’agit d’un des derniers terrains “vides” du village qui a vu récemment la construction d’immeubles à appartements mais aussi d’un tout nouveau quartier, celui des “Papillons”. Le village fait l’objet d’une urbanisation galopante et il faut que cela cesse.”

De nombreuses craintes

Parmi les craintes des villageois, des soucis de mobilité, des problèmes liés au respect de la vie privée mais aussi à des possibilités d’inondation. “Nous craignons que la situation ne s’aggrave avec la construction de tout un nouveau quartier. Les maisons construites seront très proches des habitations existantes vu l’exiguïté du terrain et la mobilité, déjà pas très simple dans le village, risque d’en prendre un coup. La voirie d’une des entrées au terrain se situe à un mètre à peine d’un ruisseau. Que va-t-il se passer lorsqu’il faudra le curer ? De plus, ce terrain se trouve en zone inondable aléa faible et nous avons peur que des constructions provoquent des répercussions sur les terrains voisins.”

Tous ces arguments, et bien d’autres encore font craindre à Christophe Caisse une dévaluation des biens des riverains. “On veut faire des propositions constructives pour ce terrain qui constitue en quelque sorte le dernier poumon vert du village de Ressaix. On veut notamment prendre exemple sur ce qu’il s’est produit à Braine-le-Comte à la Fosse Albecq où les riverains se sont mobilisés pour stopper l’urbanisation de leur quartier.”

Après s’être vus une première fois dimanche dernier sur place, les riverains se sont donné rendez-vous le 27 septembre pour une nouvelle réunion. “L’objectif est que le plus de monde possible se manifeste auprès des autorités communales d’ici le 5 octobre, date de la fin de l’enquête publique.”