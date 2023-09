La pierre bleue des carrefours de la place Maugrétout à La Louvière bientôt remplacés par du béton

Ce mardi, lors du conseil communal, un des points concernait la rénovation des pierres bleues qui constituent à la fois le sol de la place Maugrétout mais aussi le revêtement de la chaussée qui en fait le tour. Un budget de 186 000 euros est prévu pour ces travaux. Un montant qui a interpellé notamment Loris Resinelli, conseiller du groupe Plus. “Ce qui est frappant, c’est que cette place a été refaite complètement il n’y a pas si longtemps que cela et ce montant est très élevé donc on se demande s’il s’agit d’une réfection complète de la place ou seulement partielle. Si c’est une réparation ponctuelle, pourquoi les remplacer déjà et surtout, comment faire pour ne pas devoir de nouveau les remplacer dans 10 ans ?”