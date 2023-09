Le Lupi disparaîtra d’ici la fin de l’année : “à La Louvière, l’heure des monnaies locales n’est pas encore venue”

Trois ans plus tard, les initiateurs du projet font un constat amer. “Malgré les leçons que nous espérions tirer de la crise covid, force est de constater que la circulation du Lupi est fortement ralentie, pour ne pas dire à l’arrêt”, ont-ils communiqué. “Si les monnaies locales ont démontré qu’elles pouvaient être un outil sérieux et durable de relocalisation de l’économie, leur heure n’est pas encore venue à la Louvière… En effet, faute de nouvelles énergies et d’engouement du public pour cette alternative, l’équipe citoyenne qui coordonne ce beau projet a pris la décision de stopper la circulation du Lupi au 31/12/2023.”

Jusqu’à 65 enseignes participantes

Le Lupi n’existera plus à cette date mais ceux qui en ont en stock pourront encore les échanger dans des commerces participants avant le 31 octobre ou en euros entre le 1er novembre et le 31 décembre. “C’est la fin d’une belle aventure, où personne n’aura rien perdu après un bilan néanmoins positif. Nous tenons à remercier les utilisateurs, les partenaires et également féliciter et remercier les bénévoles. En 3 ans, le Lupi a permis une valorisation des commerces locaux via un réseau de partenaires ayant compté jusqu’à 65 enseignes. Cette première expérience de monnaie locale à La Louvière pourra certainement être utile dans le futur. Nous n’en doutons pas vu les enjeux sociétaux qui s’annoncent et restons disponibles pour passer le relais ou souffler sur les braises dans un contexte plus favorable. De plus, les résultats dépassent de loin les chiffres liés aux montants circulants en Lupi. Il faut également comptabiliser le travail de prise de conscience, de débat et de rencontre pour favoriser une économie responsable et durable.”