Accessibilité à la passerelle d’Arquennes : le dossier avance enfin

Depuis de longs mois, la passerelle d’Arquennes fait couler beaucoup d’encre. L’édifice doit à terme permettre de relier à vélo et autres moyens de locomotion à vocation de mobilité douce, les villages de Seneffe et d’Arquennes voire, plus loin, Nivelles. Or, même si la passerelle en elle-même est placée depuis belle lurette, elle n’est toujours pas accessible. En cause, le conflit entre la SNCB et la commune d’une part, un riverain de l’autre. Ce dernier estime qu’il occupe une portion de terrain que traversera le futur sentier du Ravel. Durant la séance du dernier conseil communal, les conseillers Eric Jenet (AC) et Michel Charlier (LB) se sont inquiétés de la situation qui perdure. “Des citoyens nous ont également signalé que l’absence de contrôle social vu l’interdiction d’accès en raison des procédures judiciaires en cours a conduit à des nuisances sonores, car ce serait devenu une zone de réunion de personnes en soirée avec musique…”, s’est notamment inquiété Eric Jenet.