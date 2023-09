La Louvière : les travaux de la rue de la Déportation devraient être terminés pour le 9 octobre

Des problèmes soulignés en séance par Loris Resinelli (Plus) ainsi que par Alain Clément (PTB). “Les différentes déviations mises en place s’entrechoquent et si on n’y prend pas gare, on se retrouve rapidement dans des impasses”, a indiqué le conseiller Loris Resinelli. “De plus, les panneaux disparaissent ou sont régulièrement déplacés soit par le vent soit par des automobilistes peu scrupuleux.”

Des propos confirmés par le bourgmestre qui assure “que tout est mis en œuvre au quotidien par les différentes équipes sur le terrain pour que les panneaux déplacés soient remis en place le plus rapidement possible.”

Travaux rue de la Grattine

Ce mardi au conseil communal, un point concernait la mise en place prochaine de travaux rue de la Grattine et la crainte du groupe Plus était aussi que ces travaux ne se réalisent en même temps que ceux en cours.

Une crainte balayée par Jacques Gobert. “Nous n’en sommes qu’à la mise en place du cahier des charges et la procédure est encore longue pour ces travaux qui ne devraient pas débuter avant fin 2024.”

Quant aux travaux du carrefour de la Déportation, le SPW a donné au Collège la date du 9 octobre pour qu’ils soient terminés. Tout dépendra des conditions météo. L’ensemble des travaux en cours aux deux Haine et à Houdeng devraient quant à eux être terminés d’ici la fin de l’année voire début 2024.