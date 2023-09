La rue scolaire de Seneffe pas en service avant novembre suite à l’accident survenu en juin : “l’auteur a été identifié et plainte a été déposée”

En juin dernier, à quelques semaines des vacances scolaires, un poids lourd bravait l’interdiction de circuler dans la rue Buisseret pourtant bien indiquée par des panneaux lumineux. En faisant cela, l’inévitable arrivait et le poids lourd causait des dégâts importants à une des deux barrières qui empêche la circulation des véhicules dans cette rue qui devient scolaire au moment des entrées et sorties de classe. Pire, le conducteur du camion avait quitté les lieux sans demander son reste… “À l’époque, on avait fait un diagnostic pour tenter de la faire fonctionner mais rien n’y a fait”, déplore Nicolas Dujardin, échevin de la Mobilité qui avait poussé un gros coup de gueule dans la presse et sur les réseaux sociaux suite à cet incident.