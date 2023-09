Le projet d’usine de biométhanisation à Soignies divise les citoyens : “nous avons proposé un projet le plus raisonné possible”

Les riverains les plus inquiets étaient légitimement ceux les plus proches de cette future usine de biométhanisation. Malgré les explications de Walvert, porteur du projet, rien n’y fait : ils ne veulent pas que ce projet voit le jour à côté de chez-eux. “La réunion d’information pour les citoyens s’est faite de manière volontaire afin d’agir en toute transparence avec eux. Elle s’est également tenue pendant la durée de l’enquête publique afin de leur laisser le temps d’émettre d’éventuelles remarques. De notre côté, nous avons pu leur assurer que le projet était conçu de manière raisonnée afin de ne pratiquement pas impacter le quotidien des riverains”, indique Jonathan Blondeel, Directeur Général de Walvert.

2-3 tracteurs supplémentaires

Rapidement, les riverains ont pointé du doigt le charroi qu’entraînerait ce projet. La société Walvert a alors pu les rassurer en indiquant que seuls deux ou trois tracteurs supplémentaires seraient présents sur les routes. Ces routes qui inquiètent également les habitants car elles sont jugées trop étroites pour accueillir ces véhicules agricoles. Là aussi, ils ont pu être rassurés puisque de nombreux camions empruntent déjà cette voirie pour fournir les magasins présents un peu plus loin. Enfin, une incertitude planait autour de l’odeur qui ne devrait finalement avoir que très peu d’impact d’après Walvert.

”Notre projet proposera en quelque sorte une nouvelle grande ferme sur l’entité. Nous avons pensé à un projet raisonné afin de limiter les impacts pour les citoyens. Nous avons pris toute une série de mesures en ce sens comme la mise en place de cuves semi-enterrées à quatre mètres dans le sol afin de limiter leur impact visuel. Nous voulions vraiment proposer quelque chose de bien, propre et durable”, ajoute Jonathan Blondeel.

Les agriculteurs inclus dans le projet

Pour garantir la durabilité du projet, une vingtaine d’agriculteurs s’y associeront. “L’usine de biométhanisation permettra aux agriculteurs de diversifier leurs activités. Certains agissent comme actionnaire d’autres comme travailleur au sein de l’usine. Cela leur permettra d’avoir une rentrée d’argent supplémentaire non négligeable à l’heure où certains craignent pour la pérennité de leurs activités. En plus de cela, l’usine permettra de créer de l’énergie et de l’engrais naturel, directement disponible pour eux”, conclut Jonathan Blondeel.

Les démarches vont désormais se poursuivre pour le projet dont l’enquête publique se termine ce vendredi. Le fonctionnaire délégué de la Région wallonne remettra ensuite son avis sur le projet. S’il est positif, les travaux pourraient commencer à la mi-2024 pour aboutir un an plus tard. Le terrain choisi se situe au chemin de Nivelles.