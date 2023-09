Les finances écaussinnoises font à nouveau débat lors du vote de la modification budgétaire

La modification budgétaire semblait assez anecdotique mais pas pour l’opposition écaussinnoise. “Les modifications budgétaires étaient assez techniques si ce n’est au niveau de la rénovation du pont de la rue de la Follie, endommagé en 2021 suite aux inondations, dont nous venons d’obtenir un subside”, indique Xavier Dupont, bourgmestre d’Ecaussinnes (VE). Pour le reste, cette modification budgétaire comprenait l’intégration du montant rectifié du fonds des communes permettant à Ecaussinnes de toucher 116 500 euros supplémentaires ainsi que 104 000 euros dans le cadre d’un subside en réponse à la crise énergétique. Elle a cependant dû composer avec une perte de 439 700 euros pour l’intégration du montant rectifié de la compensation “Plan Marshall” ainsi que de 150 000 euros de recalibrage des dépenses énergétiques.

Pour pallier cette différence entre les rentrées et les sorties d’argent, la commune a dû puiser dans ses fonds de réserve. Une situation qui ne plaît pas à l’opposition. “On nous présente des modifications budgétaires qui sont en déficit. On voit donc que les finances de la commune d’Ecaussinnes sont de plus en plus dans le rouge. Cela ne fait que confirmer les propos inquiétants que nous avions tenus lors du vote du budget initial. Les dotations de la Région wallonne risquent encore de diminuer avec le temps, compte tenu des difficultés rencontrées ces dernières années (covid, crise énergétique…). Par le passé, il nous est pourtant aussi arrivé de devoir gérer avec des recettes moindres, mais nous clôturions malgré tout un budget en équilibre, sans hypothéquer l’avenir. Ici, la majorité pompe à nouveau sur les réserves de la commune pour atteindre l’équilibre”, déplore Sébastien Deschamps, conseiller communal d’opposition (Ensemble).

Le bourgmestre se veut tout de même rassurant en rappelant que la situation financière d’Ecaussinnes est loin d’être mauvaise. “Il n’y a pas d’inquiétude à avoir par rapport à ce résultat. Au niveau de la compensation du Plan Marshall, nous avons une diminution qui est tout à fait anormale. Nous n’avons pas eu de rectification au niveau de l’IPP cette année qui survient normalement dans le courant du mois de juin. Il est donc difficile d’avoir une photographie pleine et entière de la situation financière de la commune. La photographie de la commune, c’est le compte que nous avons adopté en juillet et dont le retour de la tutelle était globalement positif. Il y a effectivement un léger déficit à l’exercice propre mais qui n’est absolument pas inquiétant pour le futur des finances de la commune”, conclut Xavier Dupont.