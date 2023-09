Vendanges du Ruffus à Haulchin : “Malgré les conditions météo peu favorables cet été, la qualité du raisin est élevée” (Photos et vidéos)

Les vendanges du Ruffus à Haulchin auront duré dix jours. ©AVPRESS

Durant une petite dizaine de jours, une dizaine de personnes se sont activées sur les champs mais aussi auprès des pressoirs et autres cuves pour que le raisin puisse entamer correctement sa mutation en un des meilleurs vins belges. “Nos journées débutent très tôt et se terminent très tard mais bon, pour nous c’est la meilleure période de l’année. C’est un travail très fastidieux qui nous prend beaucoup de temps mais qui vaut la peine et on le fait avec plaisir.”

Une machine qui permet de gagner du temps

Encore en 2014, jusqu’à 200 personnes ont travaillé dans les champs durant les vendanges qui se faisaient encore à la main. “Mais ensuite, on a commencé par louer des machines spécifiques avant de s’en procurer une qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Elle permet ainsi par exemple de trier le raisin lors de la récolte. Grâce à un système de vibration, le raisin qui n’est pas propre à la consommation sera ainsi laissé sur la grappe et les pertes sont réduites quasiment au néant. Les feuilles sont aussi triées par la machine qui permet aussi de limiter le nombre de personnes nécessaires aux vendanges.”

Durant dix jours, trois ou quatre personnes suffisent ainsi à vendanger les 30 hectares récoltables du domaine sur 40 plantés. “Le raisin qui se trouve sur les dix hectares qui restent ne sont pas encore assez matures pour être récolté.”

D’ici deux ans, le raisin récolté cette année sera transformé en Ruffus et se retrouvera sur les tables de ses (de plus en plus nombreux) amateurs. 300 000 bouteilles seront ainsi fabriquées grâce à la récolte de cette année.