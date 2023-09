Demande de subsides pour la création d’infrastructures sportives extérieures à Marche-Lez-Ecaussinnes

Actuellement, le village de Marche-lez-Ecaussinnes manque d’une zone sportive permettant aux habitants de pratiquer différentes activités sportives sans devoir se déplacer. Or la volonté est de favoriser et d’encourager la pratique sportive des citoyens en mettant à disposition des infrastructures sportives extérieures de qualité. La commune d’Ecaussinnes veut donc pallier ce manquement en introduisant une demande de subsides visant la création d’un terrain multisports, d’une zone de “street workout” et d’une zone de détente.