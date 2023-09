La Louviéroise Sophie Quinet 1ère dauphine à Miss Hainaut et en course pour Miss Belgique : “je vais prendre les choses étape par étape”

Dans la présélection

Une écharpe qui lui permet de continuer à rêver puisqu’elle figure dans la présélection pour Miss Belgique 2024 qui sera désignée en février prochain. “Je ne sais pas encore si je serai prise dans la sélection mais je reste mobilisée et motivée pour y participer. Ce qui est bien, c’est même si je n’ai pas été élue Miss Hainaut, toutes les filles qui ont reçu une écharpe repartent de zéro, toutes au même niveau. On va maintenant suivre toutes les étapes jusqu’au voyage qui se déroulera en novembre. Normalement, je devrais être fixée d’ici quelques semaines. Je viens de commencer mon année à l’unif mais comme la plupart d’entre nous sont étudiantes, les activités sont organisées lors de week-end ou de jours fériés. On verra bien si le comité me sélectionnera. je vais prendre les choses étape par étape. Je ne veux avoir aucun regret donc je compte vivre chaque moment de façon intense.”

En attendant, la jeune étudiante en psycho qui vient juste de commencer son cursus à l’UMons va se préparer intensivement et ne laissera rien au hasard. “Je compte prendre des cours de néerlandais car je n’ai plus pratiqué depuis plusieurs mois et on ne sait jamais, ça pourrait servir…”