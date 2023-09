Le MR sonégien à la fête avec la désignation de S. Iberraken au Fond du Logement des familles nombreuses et C. Puche au conseil de l’action sociale

Ce mardi, lors du conseil communal, c’est donc Caroline Puche qui a été mise à l’honneur. Cette dernière remplace Gérard Van Oudenhove qui siège désormais au Conseil Communal. “Caroline Puche était la benjamine de la liste MR lors des élections de 2018. Âgée de 30 ans, elle est actuellement chargée de projets européens dans le secteur de l’agroalimentaire chez Hainaut Développement. Passionnée depuis son plus jeune âge par la restauration grâce à son grand-père Michel Danneau – anciennement traiteur et restaurateur des Salons du Parc à Neufvilles – elle a lancé avec son papa le restaurant L’Atelier de Marius au cœur de la ferme familiale paternelle. En clin d’œil à ses racines agricoles et de par sa volonté de valoriser les producteurs locaux et leur savoir-faire, celui-ci propose une cuisine de terroir, généreuse et gourmande. Dynamique et engagée, Caroline a prêté serment ce vendredi 22 septembre”, indique le MR de Soignies.

Dans la foulée, c’est Samir Iberraken qui prêtera à son tour serment dans ses nouvelles fonctions. Il vient d’être désigné administrateur au sein du Fond du Logement des Familles Nombreuses par son Président de Parti, Georges-Louis Bouchez. Pour rappel, le Fond de logement des Familles Nombreuses offre aux familles nombreuses à faibles revenus la possibilité de louer un logement tout en leur assurant un accompagnement personnalisé de qualité tout au long de la location. De plus, il conseille, contrôle, coordonne et finance des organismes à finalité sociale (Agences Immobilières Sociales (AIS), Associations de Promotion du Logement (APL) et Régies des quartiers) pouvant également aider les familles dans leurs démarches.