Fraude au carburant à la commune de Seneffe : le ministre valide la démission d’office

Mise au jour il y a un an et demi, la fraude au carburant au sein de l’administration communale de Seneffe n’a pas fini de faire couler de l’encre. Pour rappel, fin 2021, des vérifications en interne avaient permis de remarquer des anomalies dans les pleins d’essence effectués par plusieurs agents communaux. La commune avait décidé de porter plainte auprès de la police et l’enquête avait permis de les démasquer. À la suite de cette enquête, le membre du personnel le plus incriminé dans l’histoire, qui avait ainsi détourné l’équivalent de plusieurs milliers d’euros en carburant avait été suspendu de ses fonctions et avait démissionné de son propre chef dans la foulée. Au moins deux autres agents avaient été incriminés dans ce dossier mais pour des sommes moindres. En juin dernier, ces deux agents ont été licenciés par la commune. “Le 12 juin dernier, le Conseil communal a fait le choix de démissionner d’office deux agents statutaires, mis en cause dans le dossier de fraude à la carte de carburant”, a communiqué la commune. “Cette décision faisait suite à une plainte déposée par la Commune de Seneffe, qui donne lieu à une instruction pénale. L’un d’eux a contesté et la CGSP a introduit un recours auprès du Ministre wallon des Pouvoirs Locaux.”