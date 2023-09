La ferme Delsamme à Strépy-Bracquegnies ouvre ses portes ce dimanche

En tout, c’est une centaine de personnes qui sont formées dans ces cinq branches. “Ils restent chez nous entre six et 24 mois selon leur âge”, nous explique Mioara Alexe, responsable de l’épicerie bio de l’établissement. “Ensuite, ils sont réinsérés sur le marché de l’emploi avec un taux de réussite assez important. Il y a un certain roulement parmi les bénéficiaires qui se relaient dans les différentes sections.”

Race for the Cure

Ce dimanche, les traditionnelles portes ouvertes de l’établissement se dérouleront sur le site de Strépy-Bracquegnies, rue de Trivières. “C’est l’occasion pour nous de nous faire connaître. Car même dans le voisinage, les gens ne sont pas au courant de ce que nous faisons ici. Du coup après chaque porte ouverte, nous rencontrons de nouveaux clients qui viennent visiter notre épicerie bio par exemple.”

Au programme de cette journée portes ouvertes, un marché des producteurs, des stands zéro déchet, des animations en rue, des représentations théâtrales, des ateliers culinaires mais aussi, cette année, la tenue de la marche “Race For The Cure” Think Pink qui partira de la ferme pour un parcours de 5, 10 ou 15 kilomètres en marchant ou en courant et le tout pour la bonne cause.