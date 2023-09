AU final, le projet ne verra pas le jour car la société Eneco/Bali Wind y a renoncé. “La seule raison de l’abandon de ce projet est stratégique : ce projet de centrale TGV ne rentre pas dans nos ambitions de devenir neutre en CO2 à l’horizon 2035, en privilégiant les projets à flexibilité durable” a expliqué Mark Van Hamme, porte-parole d’Eneco, à nos confrères de Sudinfo. “Avoir une centrale à gaz, une énergie fossile, n’est tout simplement plus compatible, le projet est dépassé par rapport à notre vision.”

Du côté des deux communes concernées par le projet que sont Seneffe et Manage, on se dit satisfait de cette décision tout en restant prudent. “Eneco ne nous a pas avertis de cette décision. Mais c’est clair, c’est une bonne nouvelle pour Manage”, a précisé le bourgmestre de Manage Bruno Pozzoni (PS) toujours à Sudinfo. “Cela dit, le sujet qui vient ensuite, c‘est ce que deviendra le site, quelles sont les intentions d’Eneco ? Si c’est pour remettre un projet imbuvable, cela n’ira pas. Le site est situé en entrée de ville, en bordure de nationale. On sera attentif à tout projet de reconversion. Ce n’est pas de la méfiance, mais de la prudence.”

Le raisonnement est sensiblement le même à Seneffe. “Nous avions introduit un recours au Conseil d’État. Nous sommes donc contents de savoir que le projet est abandonné. Maintenant, que va-t-il se passer ?”, a indiqué à Sudinfo Bénédicte Poll (MR). “Le site est en zone industrielle, nous ne sommes pas donc fermés à un développement industriel, mais lequel ? Il faudra tenir compte de la proximité et de la centralité.”

Un nouveau projet pourrait revenir sur la table d’ici quelques mois et les deux communes seront certainement sur le qui-vive.