La commune de Chapelle-lez-Herlaimont fermement opposée au projet éolien de Luminus : “je me battrai jusqu’au bout contre ce projet”

C’est dans le cadre de sa politique européenne, nationale et régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre que Luminus va convier la population à découvrir son projet de parc éolien à Piéton et Courcelles le 5 octobre prochain. À cette occasion, une présentation complète du projet sera faite aux citoyens qui auront, quant à eux, l’opportunité d’émettre leurs remarques et suggestions concernant le projet. Luminus devra alors en tenir compte lors de la réalisation de son étude d’incidence.

Une réunion d’information préalable (RIP) qui se tiendra à la salle de Miaucourt à Courcelles. Un premier non-sens pour le bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont, Karl De Vos (PS), qui souligne que “95 % du projet concerne notre commune et à peine 5 % celle de Courcelles. Il aurait donc été plus logique de l’organiser sur notre entité”. Au moment d’aborder le projet en tant que tel, le bourgmestre ne s’est guère montré plus enthousiaste, bien au contraire…

Une zone remarquable… à préserver !

”Le lieu choisi pour développer le projet est l’une des dernières zones remarquables, de grand intérêt paysager, de la commune. Je n’ai rien contre les éoliennes mais il ne faut pas les installer n’importe où et n’importe comment”, indique Karl De Vos qui estime que “le projet de Luminus est inacceptable. Je ne comprends pas pourquoi la société veut implanter leurs éoliennes dans une zone propice à la faune et la flore. Je pense qu’il fonce aveuglément pour atteindre leurs objectifs sans véritablement réfléchir au lieu choisi.”

Le bourgmestre est d’ailleurs prêt à tout pour que le projet ne voit pas le jour. “Je trouve que c’est un scandale, je me battrai jusqu’au bout contre ce projet. Je n’hésiterai pas à aller à la rencontre des citoyens concernés par le projet pour les mobiliser également”, poursuit-il. Si Luminus venait tout de même à obtenir le permis nécessaire à l’implantation de ses quatre éoliennes, des actions en justice seront envisagées par le maïeur. “J’espère que nous obtiendrons gain de cause”, conclut-il. Une vision des choses qu’il aura l’occasion de partager avec le demandeur, à savoir Luminus, dans les prochains jours.