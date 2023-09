La Louvière : Jacques Gobert plébiscité à la tête de la liste PS pour les élections communales de 2024

Ce n’est une surprise pour personne mais il fallait encore que les militants socialistes louviérois le confirment. Jacques Gobert briguera donc bel et bien, dans un peu plus d’un an, un quatrième mandat à la tête de la cité des Loups lui qui avait succédé à Willy Taminiaux en 2006. “Je me suis évidemment posé la question de savoir si je me représenterais mais, personnellement, j’ai encore beaucoup de force et d’énergie, mais j’ai aussi encore beaucoup d’idées et de projets en tête”, nous avait-il confié en juin dernier lors de l’annonce de sa candidature comme tête de liste. “Il est clair que si je n’avais plus cette motivation, je n’aurais pas présenté à nouveau ma candidature.”