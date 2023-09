La Louvière : Weerts Energy obtient l’autorisation pour un parc de batteries de 170 MW à Garocentre

Ce mardi, la société liégeoise a annoncé avoir obtenu un permis et l’autorisation gouvernementale pour l’établissement et l’exploitation d’un parc de batteries à Garocentre à La Louvière, à quelques mètres de la station La Croyère. Avec une puissance de 170 MW et une capacité de stockage de 340 MWh pouvant aller jusqu’à 680 MWh, cette avancée participe à une étape clé dans l’engagement de la Belgique vers une transition énergétique durable. “Cette approbation est le fruit de mois d’efforts pour mettre en œuvre une solution de stockage d’énergie innovante et respectueuse de l’environnement”, a déclaré Alexandre de Buck, administrateur-délégué de Weerts Energy via un communiqué. “Ce projet d’investissement se rajoute à nos investissements conséquents en panneaux solaires avec plus de 150 MWc (mégawatt crète) d’installation d’ici deux ans, dont 60 MWc est déjà réalisé ou en cours de réalisation.”

Le parc de batteries de Weerts Energy jouera un rôle essentiel dans la transition énergétique et la réduction de 55 % des émissions territoriales de gaz à effet de serre d'ici 2030, en offrant une solution de stockage efficace pour l’énergie renouvelable tout en offrant différents types de services au réseau dans la région du Hainaut mais plus largement au niveau national. La connexion sécurisée avec la station haute tension d’ELIA de La Croyère située à quelques mètres garantit en effet une transmission efficace de l’énergie depuis et vers le système de stockage d’énergie sur batteries.

Garocentre, un projet de référence pour Weerts Group

Cet investissement conséquent complète l’engagement de Weerts Group à Garocentre, après la construction de deux bâtiments logistiques pour un total de plus de 55 000 m² sur lesquels plus des panneaux solaires seront montés. “Tout notre savoir-faire du groupe, excepté celui de notre division automobile, est en quelque sorte concentré sur le site de Garocentre entre le développement immobilier, le développement en énergie renouvelable aussi bien en panneaux solaires qu’en batteries ainsi que la création d’emploi portée par notre division logistique WSC qui opérera sur place.”, poursuit Alexandre de Buck.

Une nouvelle étape dans ce projet débute concrètement aujourd’hui, avec notamment l’identification et la sélection des meilleurs partenaires pour la réalisation, le financement et la gestion opérationnelle du site.

Partenariat avec IDEA et La Louvière

”Le soutien indéfectible d’IDEA et de sa directrice générale, Caroline Decamps, conjugué à l’appui de la ville de La Louvière, représentée par Monsieur le bourgmestre Jacques Gobert, souligne avec force que le Hainaut est une terre d’opportunités florissante”, indique Weerts Energy. “L’écosystème entrepreneurial dynamique et collaboratif du Hainaut crée un environnement propice à l’implantation de projets novateurs et bénéfiques pour la collectivité, confirmant sa position en tant que moteur du développement économique durable en Belgique.”