Nouveau quartier à Ressaix : "Nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il apporte une plus-value au village"

Devant la mobilisation citoyenne contre le projet, les promoteur du Groep Huyzentruyt ont tenu à réagir avant même que les résultats de l'enquête publique, qui coure jusqu'au 5 octobre, ne soient révélés. "Nous allons tout mettre en œuvre pour que ce nouveau quartier apporte une plus-value à Ressaix", promet Kaat Decock, Directrice Promotion immobilière chez Groep Huyzentruyt.

D'après le promoteur, ce nouveau quartier ne devrait pas aggraver les problèmes d'inondation mais au contraire les améliorer. "Comme le ruisseau «Bois Hoyaux», qui traverse le nouveau quartier, sort de temps en temps de son lit, les voisins craignent davantage d’inondations", a communiqué le promoteur immobilier. "L’aménagement d’un wadi devrait néanmoins permettre de remédier au problème. Ce fossé qui fait office de tampon recueille l’eau de pluie abondante pour la laisse s’écouler à nouveau progressivement vers le ruisseau. Ces mesures qui doivent toujours être approuvées par les autorités compétentes permettent de contrôler et d’améliorer la situation."

Des espaces verts

Autre point d'inquiétude des riverains, celui de la diminution des espaces verts. "Groep Huyzentruyt comprend parfaitement ces inquiétudes et prévoit d’ailleurs plusieurs mesures pour intégrer harmonieusement le quartier dans le paysage existant. Il compte aussi accorder une attention toute particulière aux espaces verts et espaces de détente publics. Ainsi, plusieurs zones de délassement seront aménagées en plus d’un parc verdoyant. Les futurs résidents ainsi que leurs voisins pourront s’y retrouver avec ou sans leurs enfants. Un tout nouvel espace de jeux leur sera dédié entièrement."

Les riverain s'inquiétaient également de la mobilité dans leur quartier. "Groep Huyzentruyt prévoit de relier l’ensemble du projet aux voies de circulation existantes et de privilégier la mobilité douce en créant des sentiers et des pistes cyclables."

Quelque 14 habitations seront pourvues de 23 places de stationnement privées sur leur terrain, dans leur garage ou sous un carport. En outre, 20 places supplémentaires seront attribuées aux autres logements dans les zones délimitées sur la voie publique. Enfin, les visiteurs pourront stationner sur les 19 places prévues spécialement à cet effet. "Outre le fait de permettre à 34 ménages de s’y installer, nous voulons que ce quartier devienne un lieu de rencontre et d’échange. Il nous importait que ce projet s’intègre parfaitement dans son environnement, que les anciens et les nouveaux logements soient parfaitement en harmonie. Les espaces verts seront aussi accessibles au public" termine Kaat Decock,