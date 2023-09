TotalEnergies ambitionne de prolonger ses activités au sein du zoning de Feluy : “nous veillerons à limiter les incidences pour la population”

Avant d’espérer prétendre à une éventuelle prolongation des activités de TotalEnergies, la société doit évidemment informer les citoyens de son projet. Une réunion d’information préalable sera organisée en ce sens le 4 octobre prochain à la salle La Grange du Château, rue Georges Soupart 4 à 7190 Ecaussinnes.

La réunion d’information aura pour objectifs de permettre au demandeur de présenter son projet. Les citoyens pourront alors émettre leurs remarques que TotalEnergies Petrochemicals devra prendre en compte lors de la réalisation de son étude d’incidences. La commune aura également son mot à dire avant que l’étude d’incidences ne soit réalisée. Une enquête publique aura ensuite lieu avant de laisser la Région wallonne trancher sur l’octroi du permis ou non.

Pour la commune, cette demande de permis fait office d’occasion idéale pour que les problématiques actuelles et passées soient réglées. “Puisqu’il s’agit d’une demande de permis de classe 1, les démarches doivent commencer par une étude d’incidences réalisée par un bureau agréé. Afin de la mener à bien, une première réunion a lieu avec les riverains afin de définir les points d’attention à prendre en compte dans cette étude. Au niveau de la commune, notre volonté est de diminuer au maximum les incidences de l’usine sur la population et sur l’environnement. Il est important que les problématiques passées et actuelles soient prises en compte lors de l’étude d’incidences”, indique Arnaud Guérard, échevin de l’Urbanisme à Ecaussinnes (Ecolo).

Le renouvellement de l’exploitation de l’usine de production de matières plastiques de TotalEnergies Petrochemicals ne pourra donc se faire que sous certaines conditions. En plus de la commune et des citoyens présents lors de la réunion d’information, l’ensemble de la population est invité à adresser ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet dans un délai de 15 jours à dater du jour de la tenue de la réunion, soit jusqu’au 19 octobre 2023 inclus. Des remarques qui devront obligatoirement être prises en compte par l’entreprise.