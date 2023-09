Enquête publique lancée pour le projet Ventilus d’Elia en Flandre : François Desquesnes inquiet pour la Wallonie “il ne faut pas les laisser faire”

Des projets liés

”On le sait, le projet de ligne à haute tension d’Elia a pour objectif de relier les éoliennes off-shore de la mer du Nord à l’intérieur du pays. C’est donc une ligne unique mais qui, pour des raisons de compétences régionales, est présentée sous forme de deux demandes de permis soumises à des contraintes et réglementations différentes”, rappelle François Desquesnes, député wallon (Les Engagés). “Les procédures et le calendrier sont évidemment différents. Du côté flamand, le gouvernement a approuvé le 7 juillet dernier le lancement du plan régional d’affectation des sols ayant pour objectif de mettre à enquête publique la demande d’Elia. Alors que du côté wallon, la demande des autorités régionales est d’analyser le projet d’Elia et ses alternatives géographiques mais également d’envisager la mise en courant continu de la ligne, ce n’est pas du tout le cas en Flandre. Il n’est pas question de courant continu ni de ligne 100 % enterrée, on parle bien de ligne en courant alternatif aérienne et en partie souterraine.”

Face à ce constat et l’avancée du dossier d’Elia du côté flamand, François Desquesnes s’inquiète. La ligne regroupant le projet Ventilus en Flandre et de Boucle du Hainaut en Wallonie ne va en effet pas utiliser deux technologies différentes. “Il me semble normal, si l’on veut rester cohérent avec la décision prise par la Wallonie concernant l’option du courant continu, qu’il y a matière à réagir suite au lancement de l’enquête publique du côté flamand pour manifester notre désapprobation”, ajoute François Desquesnes qui se demande donc si le gouvernement wallon va intervenir dans cette enquête publique.

La Wallonie pas consultée depuis le comité de concertation

Le ministre qui rappelle qu’un point avait été ajouté au comité de concertation afin d’aborder le point avec les gouvernements flamand et fédéral. “À ma demande, le gouvernement wallon a fait inscrire le point. J’ai eu l’occasion de plaider avec force la position wallonne notamment au regard de la nécessité de laisser ouverte toutes les hypothèses et, bien sûr, de réserver une attention prioritaire à l’impact sur la santé qu’une ligne à haute tension peut avoir sur les riverains et sur l’environnement. Lors de ce comité de concertation, je n’ai pas été suivi par les gouvernements flamand et fédéral”, indique le ministre Borsus (MR).

Depuis lors, la Wallonie n’a plus été consultée dans le cadre des avancées du gouvernement flamand dans le dossier Ventilus. Le ministre espère donc que les directives européennes relatives à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement de même que la convention d’Espoo seront applicables et imposeront donc à la Flandre et à la Wallonie d’avoir une même vision pour le projet.

Une position attentiste qui n’a pas de quoi rassurer le député sonégien. “La phase comité de concertation s’est déroulée il y a six mois. Entre-temps, les gouvernements ont avancé. Le ministre a une position relativement attentiste en se reposant sur la convention d’Espoo. Si elle s’appliquait réellement, la Flandre aurait dû le consulter, ce qu’elle n’a pas fait. Il ne suffit donc pas de faire ce constat mais bien agir. Il faut interpeller le gouvernement flamand sur le sujet sinon les décisions du gouvernement wallon n’auront été que purement théoriques sans impact pour la réalité des faits. Nous ne pouvons pas admettre cela. J’attends du ministre qu’il écrive au gouvernement flamand pour que nous ne laissions pas faire”, conclut François Desquesnes.