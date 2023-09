Manage : “Nous appliquons déjà l’EVRAS depuis plusieurs années dans nos écoles communales”

Ces derniers jours, l’animation EVRAS pour Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle a fait beaucoup parler d’elle car, dès cette année scolaire, elle sera obligatoire pour les enfants de 6e primaire et de 4e secondaire. Dans la région de Charleroi, plusieurs écoles ont notamment été prises pour cible par ses détracteurs et des manifestations ont eu lieu à Bruxelles. La polémique n’a pas épargné nos régions, notamment à La Louvière, mais aussi à Manage où le conseiller Hubert Chapelain s’est inquiété lors du dernier conseil communal de la mise en place de ces animations dans le réseau communal manageois. “Nos implantations, et plus particulièrement nos directions, ont-elles été questionnées ou sollicitées sur cette question de généralisation de l’EVRAS ?”, s’est demandé le conseiller MR. “Si oui, quels sont les questionnements ou les demandes spécifiques ?”