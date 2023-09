Projet de nouveau quartier à Ressaix : “S’il venait à voir le jour, on enterrerait un village qui est déjà mort”

Ce mardi, la société Groep Huyzentruyt, promoteur du projet, tentait de rassurer les riverains, assurant que le projet serait pour le bien du village. Des propos qui n’ont pas forcément rassuré ces derniers. “Ce sont des propos inaudibles, de la brosse à reluire”, a réagi Christophe Caisse. “Au lieu de nous rassurer, ces propos n’ont fait qu’attiser notre mobilisation contre ce projet et d’aller de l’avant, de faire des propositions constructives pour le dernier poumon vert de Ressaix. Le terrain sur lequel il serait implanté impacte énormément d’habitants et les habitations qui y sont prévues sont indécentes.”

Inondation et mobilité

Ce qui inquiète principalement Patrice, un autre riverain, ce sont les risques d’inondation qui, selon lui, seront accrus en cas de construction massive à proximité de ce ruisseau. “En cas de forte pluie, le ruisseau déborde facilement”, nous a confié le sexagénaire. “Déjà comme ça, les riverains du ruisseau qui rejoint un autre venant de Leval sont très impactés par les crues. Alors, si des constructions en béton venaient à se rajouter dans l’équation sur ce terrain, il est certain qu’en aval, la situation empire, au contraire de ce qu’affirme le promoteur.”

Emmanuelle quant à elle, est inquiète par rapport à sa tranquillité et la qualité de vie dans le village. “Si ce quartier venait à voir le jour, on enterrerait un village qui est déjà mort”, nous a confié celle qui habite dans le village depuis plus de 40 ans. “On va encore augmenter la densité de la population ce qui n’est pas une bonne chose. Cela va enlever une bonne partie du charme qui subsiste au village, sans, de nouveaux commerces de proximité et avec une mobilité de nouveau perturbée par l’afflux de nouveaux véhicules dans le village.”

L’enquête publique se termine le 5 octobre mais les riverains envisagent de plaider leur cause auprès du conseil communal.