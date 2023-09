Pas de semaine de la mobilité à Manage : “nous préférons travailler sur le long terme que faire des one-shot”

Pour le bourgmestre, la semaine de la Mobilité n’avait rien à faire dans le calendrier des activités manageoises. “Faire du cirque avec la semaine de la mobilité et faire des one-shot de mobilité une semaine sur 52, j’estime que c’est du show”, estime Bruno Pozzoni (PS). “Ceci étant dit nous avons tout de même des policiers qui voyagent d’école en école pour tenter d’améliorer ou de rappeler certaines règles de circulation de stationnement et de bonne conduite dans les entrées d’école.”

Une rue scolaire ?

Une rue scolaire pourrait en outre voir le jour prochainement dans une des écoles de l’entité. “Nous allons la tester et on verra ensuite l’impact qu’elle peut avoir. Nous réfléchissons aussi à, tous les ans et peut-être à plusieurs reprises, fermer une voirie complète, en l’occurrence la Drève de Mariemont.”

Pour le bourgmestre, la mobilité doit aussi être revue pour les jonctions entre les différentes communes voisines. “Pour que les gens changent leurs habitudes en termes de mobilité, il faut impérativement qu’on leur donne les moyens de le faire. Donc, avec Centropôle, nous avons réuni les conseillers de mobilité des communes de la région du Centre et nous travaillons sur les entrées et sorties de ces communes sur un maillage des pistes cyclables dessinées sur une carte. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’interpeller le ministre pour qu’il remette des pistes cyclables sur les nationales. Par la suite, nous pourrons étudier sur les nationales des pistes cyclables parallèles aux routes là où il n’est pas possible d’en installer sur les nationales.”