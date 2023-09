La Maison de Jeunes de Braine-le-Comte se réinvente pour plus de qualité et de diversité

La MJ de Braine-le-Comte est bien décidée à fidéliser les jeunes de l’entité à ses activités en faisant preuve de toujours plus de créativité. Pour atteindre ses objectifs, le président de la Maison de Jeunes de Braine-le-Comte, Pierre-Yves Hubaut, n’a pas hésité à faire appel à davantage de personnel. “Nous venons de recruter un coordinateur qui rentrera en fonction dès le mois prochain. Un animateur est bien aidé par un autre, en mi-temps, qui devrait, à terme, être engagé en temps plein. En plus de cela, nous essayons de réinsérer des jeunes en difficulté sur le marché de l’emploi. Nous engageons en ce sens un article 60 pour des durées d’un an. Enfin, un stagiaire vient aider cette fine équipe. Ce renouveau dans les équipes avait vraiment une double vocation de réinsertion et de rajeunissement”, indique Pierre-Yves Hubaut.

Des activités diversifiées

Si les équipes s’agrandissent, c’est pour pouvoir encadrer un nombre d’activités qui ne fait qu’accroître également. “Nous aimerions réorganiser des ateliers d’enregistrement de musique et de création de vidéos. Nous disposons d’ailleurs de tout le matériel nécessaire pour cela. Un autre projet qui me tient particulièrement à cœur est celui d’opéra. De nombreux membres de notre maison de jeunes participent à ce projet qui se déroule à l’opéra de Liège. Mon rêve serait de pouvoir l’accueillir à Braine-le-Comte également pour ne plus proposer qu’une seule date par an. Ce rêve a du sens puisque nous disposons de nombreux représentants de ce projet au sein de notre Maison de Jeunes. Le centre culturel collabore également avec nous en ce sens”, poursuit Pierre-Yves Hubaut.

Des activités sportives comme du mini-foot, du crossfit ou encore du kickboxing sont également au programme de la Maison de Jeunes de Braine-le-Comte. Des ateliers culinaires permettent quant à eux de substanter tout ce petit monde. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les âges à la MJ qui espère désormais fidéliser les jeunes qui viennent ponctuellement à ses activités. Pour cela, un prix plus que démocratique est d’application pour ces activités. Des solutions peuvent également être trouvées pour la prise en charge de ces coûts pour les personnes en difficulté financière.

Toutes ces activités s’adressent à un public de jeunes âgés de 13 à 26 ans. “Je suis également président de l’asbl Récréa’Braine qui propose des activités pour les 2 à 13 ans. Le but est de pouvoir faire un relais entre les deux associations pour permettre un encadrement des jeunes de 2 à 26 ans. Pour cela, nous voulons rendre plus assidus les jeunes qui participent à nos activités pour les intégrer au mieux. Si nous y parvenons, nous pourrons mener à bien des projets plus importants comme un voyage de plusieurs semaines à l’étranger. Les jeunes ont d’ailleurs déjà émis le souhait de partir en Inde. Nous mettons donc un focus sur la qualité de notre Maison de Jeunes pour que tous nos objectifs puissent se réaliser”, conclut Pierre-Yves Hubaut.

La MJ à découvrir lors des portes ouvertes

Pour découvrir ce renouveau de la Maison de Jeunes de Braine-le-Comte, les citoyens peuvent se rendre à la journée portes ouvertes prévue toute la journée de ce samedi au sein de leurs locaux. L’ensemble des ateliers y seront présentés et un tournoi de ping-pong sera organisé. Avis aux amateurs donc !