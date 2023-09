Les incendies à répétition à proximité du cimetière de Chapelle-lez-Herlaimont inquiètent : “nous faisons face à un pyromane en puissance”

Les riverains excédés

C’est excédée par les incendies à répétition que s’est rendue une citoyenne au conseil communal de Chapelle-lez-Herlaimont afin d’interpeller les autorités communales. “J’habite à proximité du cimetière de Chapelle-lez-Herlaimont. Depuis un an maintenant, les incendies de sapins se multiplient en pleine nuit. Nous en avons eu au moins cinq l’année dernière. Il y a une quinzaine de jours, ce sont des voitures qui ont été incendiées. Les poubelles du cimetière ont également été victimes d’un pyromane, cela commence à faire beaucoup”, explique-t-elle.

Des événements inquiétants qui n’ont que trop duré pour cette citoyenne. “Je me demande s’il ne serait pas possible de rétablir l’éclairage la nuit pour sécuriser un peu les lieux d’autant plus que nous allons arriver à l’hiver et que les rues seront encore plus sombres. Si ce n’est pas possible, pourquoi ne pas envisager la mise en place de caméras pour quelque peu sécuriser les lieux. Il faut réagir car je trouve qu’il y a quand même beaucoup d’incidents qui sont survenus”, poursuit-elle.

Une interpellation qui a eu don… d’interpeller. Les conseillers communaux se sont ainsi demandé si les caméras présentes dans les alentours étaient opérationnelles la nuit. Le bourgmestre a alors indiqué “qu’elles étaient équipées d’infrarouge”. Ce dernier qui va d’ailleurs envisager des actions pour mettre fin aux sévices de ce pyromane en puissance. “Nous allons aborder ce point de sécurité au prochain collège communal. À mon avis tous ces faits ne sont dus qu’à une ou deux personnes que nous tenterons d’attraper. Nous faisons face à des pyromanes en puissance”, conclut Karl De Vos, bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont qui relaiera le problème à la zone de police.