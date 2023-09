Moutons et citoyens cohabiteront désormais au sein du site d’éco-pâturage de Braine-le-Comte : “le but est de remplacer les machines par des moutons”

C’est après plus d’un an de réflexion que ce premier projet d’éco-pâturage a pu voir le jour à Braine-le-Comte. “Cette réflexion était menée afin de trouver un site dont l’entretien pourrait être confié à des moutons. Cela garantit ainsi une gestion écologique du site”, indique Léandre Huart, échevin à Braine-le-Comte (Braine). “La société Ecopré se chargera désormais de la gestion des lieux et des moutons.”

Un premier site qui pourrait en entraîner d’autres si le projet venait à séduire. “Ce site n’a pas été choisi au hasard puisqu’il se veut assez stratégique. Il fait en effet le lien entre le nouveau quartier de Braine et les résidences pour personnes âgées. Cette zone se voudra donc de rencontre tout en permettant au site, jusqu’ici pas très bien entretenu, de retrouver une utilité”, poursuit Léandre Huart. “Ce projet sera en quelque sorte un projet pilote afin de voir si nous pouvons le développer ailleurs. L’enjeu principal sera de voir si la cohabitation entre les animaux et les citoyens se déroule bien.”

Une première pour la société Ecopré

Un enjeu partagé par le gestionnaire des lieux, la société Ecopré, dont les moutons entretiennent déjà une quinzaine de sites. Celui de Braine-le-Comte sera cependant le premier à voir les moutons se mêler directement aux citoyens. “On compte sur le sérieux des citoyens pour que le projet porte ses fruits. Il est important de ne pas nourrir les moutons qui ont déjà tout ce dont ils ont besoin au sein du champ de 40 ares. De notre côté, nous nous sommes également assurés que les moutons réagiraient bien à la cohabitation en optant pour des mâles castrés”, explique Xavier Carliez, gérant d’Ecopré.

Un appui technique sera également apporté par Ecopré qui se chargera d’effectuer tout le boulot que les moutons ne font pas. “Les moutons ne mangent pas d’orties, nous viendrons donc sur le site une fois par semaine pour s’assurer que les bêtes vont bien et effectuer tous les entretiens que les animaux ne peuvent pas mener eux-mêmes. Nous organiserons également plusieurs activités sur l’année, notamment lors des tontes, pour que les citoyens puissent découvrir tout cela”, ajoute Xavier Carliez.

Le nouvel éco-pâturage de Braine-le-Comte se voudra donc aussi convivial qu’écologique. Des panneaux didactiques sont également installés sur le site afin d’en dire plus sur le projet aux visiteurs. Un projet permet surtout de ramener les moutons en ville et les privilégier à l’usage de machines.