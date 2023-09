Projet d’usine de biométhanisation à Soignies : une pétition lancée par plusieurs citoyens

Une pétition qui divise

Bien que tous les citoyens ne soient pas de l’avis de cette pétition, il est clair que le projet d’usine de biométhanisation divise plus que jamais les Sonégiens. “Nous sommes contre l’implantation d’une usine de biométhanisation en zone rurale et à proximité directe d’une zone urbaine. L’installation prévue par Walvert devrait être implantée à moins de 500 mètres d’une zone d’habitat résidentielle importante et même, à moins de 100 mètres de plusieurs habitations. En plus de cela, la biométhanisation entre en compétition avec l’agriculture traditionnelle. Environ 80 à 100 hectares de bonnes terres productives vont être dédiés à un processus industriel. Ces terres ne serviront plus à produire de l’alimentation animale ni de l’alimentation humaine”, indiquent les porteurs de la pétition.

Les citoyens mobilisés en défaveur de cette usine de biométhanisation qui pointent également du doigt les nuisances olfactives liées au charroi important de camions. Ce charroi qui causerait également, selon eux, de la pollution. Le bruit constant du générateur et la luminosité de la torchère leur posent également problème. “Ce type de projet ne peut se faire au détriment du bien-être et de la qualité de vie des riverains. En plus, une autre solution existe : implanter cette usine dans le zoning de Soignies”, ajoutent-ils.

Des arguments qui ne sont pas tous véridiques. La biométhanisation n’agira en effet pas aux dépens des agriculteurs mais bien en collaboration avec eux. “L’usine de biométhanisation permettra aux agriculteurs de diversifier leurs activités. Certains agissent comme actionnaire d’autres comme travailleur au sein de l’usine. Cela leur permettra d’avoir une rentrée d’argent supplémentaire non négligeable à l’heure où certains craignent pour la pérennité de leurs activités. En plus de cela, l’usine permettra de créer de l’énergie et de l’engrais naturel, directement disponible pour eux”, indiquait Jonathan Blondeel, Directeur Général de Walvert qui rappelle qu’il “a pensé à un projet raisonné afin de limiter les impacts pour les citoyens.”

Plusieurs lieux d’implantation envisagés

Le zoning de Soignies a quant à lui été envisagé pour l’implantation de l’usine de biométhanisation de Walvert. Cette dernière ne respecte cependant pas les critères pour pouvoir s’y déployer. “Pour s’installer au sein du zoning, nous devons respecter un certain quota d’emplois au m2 que nous n’atteignons pas avec ce projet. Nous avons envisagé le plus d’emplacements possibles et celui du chemin de Nivelles figurait donc comme celui le plus propice au déploiement de notre projet”.

Le fonctionnaire délégué se chargera d’analyser les arguments de chacun avant d’accorder ou non le permis à la société Walvert. Un projet qui divise donc la population qui a tout de même pu obtenir des réponses à leurs questions lors d’une réunion d’information organisée par Walvert. Ce dernier espère pouvoir commencer les travaux de construction à la mi-2024.