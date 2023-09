”La Commune de Seneffe a ainsi récemment fait l’acquisition de cinq caméras de surveillances prévues dans le cadre de la lutte contre les déchets sauvages et les dépôts clandestins. Le coût de ces caméras s’élève à 40 000 €, dont 75 % ont été pris en charge par un subside régional”, confirme la commune.

Des caméras mobiles

Ces nouvelles caméras ont été installées il y a quelques jours aux endroits identifiés comme sensibles de l’entité et qui sont malheureusement régulièrement victimes de dépôts clandestins. “Ces caméras mobiles, de hautes performances, seront déplacées au gré de l’évolution des situations. Ce déploiement, qui s’inscrit dans un plan plus vaste de propreté publique, vise clairement à décourager les auteurs de ces infractions. Avec cet équipement répressif, la Région et la Commune veulent agir contre le sentiment d’impunité. Les personnes dont le comportement incivique impacte la propreté publique doivent être sanctionnées, ce qui restaurera un “sentiment de justice” chez les personnes respectueuses de la propreté et de l’environnement.”

Au-delà de la sanction, qui reste l’étape ultime mais nécessaire, les caméras de vidéosurveillance ont également un rôle préventif et dissuasif fort important. ”L’utilisation de cette vidéosurveillance complète une série d’initiatives visant à préserver la propreté publique, inscrite au sein du Plan Local de Propreté de la Commune de Seneffe. Ces initiatives englobent des actions telles que le nettoyage assuré par les services communaux, le remplacement et l’installation de poubelles, des campagnes de sensibilisation au nettoyage ainsi que de nombreuses autres mesures visant à lutter contre les dépôts clandestins.”