La Commune de Seneffe s'engage dans la gestion durable de l'eau

La Commune de Seneffe a décidé d’adhérer au service de comptage intelligent EasyCONSO, développé par la Société Wallonne Des Eaux (SWDE). "Cette décision marque une étape significative dans les efforts continus de la Commune pour une gestion responsable des ressources en eau et une réduction efficace du gaspillage. Le service EasyCONSO de la SWDE présente de grands avantages pour la gestion de l'eau au sein de la Commune. En utilisant la détection automatique des fuites et des alertes, par e-mail ou SMS, le système permettra une identification rapide des fuites, même dans des zones difficiles à contrôler comme les cimetières. Cette approche contribuera de manière significative à minimiser les pertes d'eau inutiles et à réaliser des économies sur les factures d'eau."