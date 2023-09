La Ville de Binche lance son concours d’affiche pour le Carnaval qui fêtera en 2024 ses 20 ans de reconnaissance par l’UNESCO

La Ville de Binche vient de lancer officiellement l’appel aux candidats pour l’affiche de l’édition 2024. Une année particulière car elle sera marquée par les 20 ans de la reconnaissance du Carnaval de Binche au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. “Afin de faire partie de cette célébration historique, nous invitons tous les artistes, étudiants, professionnels ou amateurs à participer au concours d’affiche du Carnaval de Binche 2024”, a communiqué la Ville.

900 ans

En plus de cet anniversaire spécial, la Ville soufflera ses 900 bougies. “À cette occasion exceptionnelle, la ville invite les artistes confirmés ou en herbe, du monde entier, à participer à cet événement qui marquera l’histoire de notre folklore et de notre ville. Ce concours d’affiche offre une visibilité et notoriété à l’artiste lauréat qui verra son œuvre affichée dans l’entièreté du pays et qui remportera un prix de 1500 euros offert par l’Office du Tourisme de Binche.”

Les affiches sélectionnées seront ensuite exposées puis soumises au vote du public avant de passer devant un jury qui prendra sa décision finale. L’an dernier, c’est l’artiste binchois François Gigounon qui avait remporté les lauriers avec sa déclinaison d’affiches représentant les différents acteurs du Carnaval.

Tous les détails sur les critères de soumission sont disponibles sur notre site web officiel : www.carnavaldebinche.be